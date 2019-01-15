Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA.
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA ANCHE LA STAZIONE REPUBBLICA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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