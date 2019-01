Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TARFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALII STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

QUALCHE PROBLEMA SULLA ROMA FIUMICINO, CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI; ANCORA CHIUSA INVECE LA STAZIONE REPUBBLICA.

