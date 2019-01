Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO, DOVE SI RALLENTA TRA VITINIA E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO CON FREQUENZA DI 15 MINUTI.

DA ARIANNA CAROCCI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral