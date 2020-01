Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2020 ore 11:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati l’ascolto con l’infomobilità della regione Lazio circolazione al momento scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade del territorio Si segnalano solo rallentamenti residui sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite per la A24 per l’acqua Qualche rallentamento anche sulla Cassia tra la Giustiniana via di Grottarossa nelle due direzioni di marcia traffico rallentato poi sulla via Casilina finocchio Torre Gaia in direzione Roma infine permane traffico intenso a seguito di un incidente sulla via Pontina in prossimità del centro abitato di Aprilia in direzione di quest’ultima ricordiamo che Considerati gli elevati livelli di inquinamento a Roma è disposta per le giornate di oggi mercoledì 15 gennaio e di limitazione alla circolazione veicolare privata Nella ZTL fascia verde blocco sarà attivo dalle 7:30 alle 20:30 per ciclomotori e motoEuro 1 ed Euro 1 e per autoveicoli alimentati a benzina Euro 2 diversa la fascia oraria per gli autoveicoli diesel euro3 euro4 e successive che dovranno rispettare il divieto dalle 730 alle ore 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 resta l’interdizione completa all’ingresso nella fascia verde per i veicoli a motore diesel che devo 2 benzina Euro 1 da Federico Monti al momento è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve il gelo possono essere i tuoi amici monta pneumatici invernali ovvia già sempre con le catene da neve a bordo una maggiore aderenza può salvarti la vita obbligo in vigore fino al 15 aprile 2020 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral