Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2020 ore 19:15

Astral infomobilità Buonasera metteva dell’ascolto con infomobilità della regione Lazio e sul Raccordo Anulare in esterna code tra Roma Fiumicino e la Pontina era la Laurentina Tuscolana mentre l’interna cose tra Bufalotta Prenestina per incidente rallentamenti tra casa e ventane stare sempre in internal code per un altro incidente tra Tuscolana Appia code sulla Roma Fiumicino tra Ponte Galeria accordo dire dell’Euro è più avanti del Tevere il viadotto della Magliana sulla Pontina per un incidente tra Spinaceto e Castel Romano in direzione di Pomezia Si procede a rilento sulla via Casilina finocchio Torre Gaia entrambe le direzioni sulla Nettunense nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Pavona Cecchina ad Aprilia stessa situazione sull’app nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale Velletri ricordiamo che Considerati gli elevati livelli di inquinamento a Roma è disposta per le giornate di oggi mercoledì 15 gennaio di giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella fascia verde il blocco sarà attivo dalle 730 alle 20-30 per ciclomotori e motoveicoli preparo uno è davvero uno che per autoveicolibenzina Euro 2 diversa fascia oraria per tutti gli autoveicoli diesel fino ad euro 6 dalle 730 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20-30 è una Ferrari che al momento è tutto ed ora Messaggio di sicurezza stradale la neve il gelo possono essere i tuoi amici monta pneumatici invernali o viaggia sempre con le catene da neve a bordo una maggiore aderenza può salvarti la vita obbligo in vigore fino al 15 aprile 2020 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral