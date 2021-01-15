Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 09:15
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VIABILITÀ 15 GENNAIO 2021 ORE 0905 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU AVANTI TRA ARDEATINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA
PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA VIA ISACCO NETWON NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DAL 18 GENNAIO E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA CON LE NUOVE LINEE CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, DALLE ORE 7 ALLE ORE 10 E DALLE ORE 16 FINO ALLE 19.00
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ATRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral