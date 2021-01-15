Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 15 GENNAIO 2021 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA BRACCIANENSE PER LAVORI RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TRAGLIATELLA E VIA DELLA STAZIONE DI CESANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TOSCANA E VIA LAGO DI COMO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA PRENESTINA NUOVA A ZAGAROLO LUNGHE CODE PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA TRA PIAZZA DEL MERCATO E LA VIA PER FIUGGI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DAL 18 GENNAIO E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA CON LE NUOVE LINEE CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, DALLE ORE 7 ALLE ORE 10 E DALLE ORE 16 FINO ALLE 19.00
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ATRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral