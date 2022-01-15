Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 08:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E NOMENTANA. RESTA PERTANTO CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA DI MARCIA E ISTITUITO IL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI GLI AUTOCARRI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00 DEL MATTINO.
INFINE, SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE, SULLA SS 156 DEI MONTI LEPINI ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 5 E 100 AL KM 51 E 500. LE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO SARANNO ATTIVE FINO AL 30 DI APRILE IN FASCIA ORARIA 7:00-19:00.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE, LE “LINEE S”: IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
RICORDIAMO INOLTRE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral