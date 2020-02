Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ 15 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

IN APERTURA LA VIOABILITA’ A ROMA A VIA TIBURTINA, ANCORA ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO A SETECAMINIO TRA VIA CASAL BIANCO E VIA DI MARCO SIMONE, AL MOMENTO CI SONO BREVI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

GIORNATA DI MANIFESTRAZIONI A ROMA, DALLE 13.30 INIZIERANNO DUE CORTEI AL CENTRO E UN EVENTO STATICO IN PIAZZA SANTI APOSTOLI, LE LINEE DEI BUS VERRANNO DEVIATE O MOMENTANTEAMENTE SOSPESE.

TERMINATI I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA SEDE DEL CORRIDOIO LAURENTINO ALTEZZA VIALE DELL’UMANESIMO, VENGONO RIPRISTINATI I PERCORSI E LE FERMATE DELLE LINEE 72-73-74-723-N74

A VITERBO DALLE 7.30 DI STAMATTINA CHIUSURA AL TRANSITO E ALLA SOSTA IN PIAZZA VERDI PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEI CARRI DI CARNEVALE CHE PRENDERANNO PARTE ALLA SFILATA CON QUELLI PROVENIENTI DA VITORCHIANO. GLI AGENTI DI POLIZIA SCORTERANNO IL CORTEO CHE SI SPOSTERA’ SU ST.DA ACQUABIANCA, V.LE TRIESTE, VIA DELLA FERROVIA, VIA ROSSELLI E PIAZZA VERDI.

INFINE IN PROVINCIA DI RIETI RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1 E 4 NELLA LOCALITA’ ROCCHETTE DEL COMUNE DI TORRI IN SABINA A CAUSA DI UNA FRANA IN MOVIMENTO.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO è TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral