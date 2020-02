Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2020 ore 09:30

VIABILITÀ 15 FEBBRAIO 2020 ORE 09.20 ALESSIO CONTI

IN APERTURA ANCORA LA VIABILITA’ A ROMA SU VIA TIBURTINA, ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO DA SEMAFORO A SETTECAMINI TRA VIA CASAL BIANCO E VIA DI MARCO SIMONE, AL MOMENTO CI SONO BREVI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’APPIA A FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DEI CASTELLI TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE

CODE PER LAVORI INVECE SU VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA ENRICO FERMI NELLE DUE DIREZIONI

GIORNATA DI MANIFESTAZIONI A ROMA, DALLE 13.30 INIZIERANNO DUE CORTEI AL CENTRO E UN EVENTO STATICO IN PIAZZA SANTI APOSTOLI, LE LINEE DEI BUS VERRANNO DEVIATE O MOMENTANTEAMENTE SOSPESE.

IN PROVINCIA DI FROSINONE AD ANAGNI OGGI ALLE 14.00 MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LA 18SIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE BONIFACIO VII. DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VITTORIO EMANUELE.

A VITERBO CHIUSA AL TRANSITO E ALLA SOSTA PIAZZA VERDI PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEI CARRI DI CARNEVALE CHE PRENDERANNO PARTE ALLA SFILATA CON QUELLI PROVENIENTI DA VITORCHIANO. DALLE 10.00 GLI AGENTI DI POLIZIA SCORTERANNO IL CORTEO CHE SI SPOSTERA’ SU ST.DA ACQUABIANCA, V.LE TRIESTE, VIA DELLA FERROVIA, VIA ROSSELLI E PIAZZA VERDI. ATTENZIONE ALLE CHIUSURE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’

INFINE IN PROVINCIA DI RIETI RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA A CAUSA DI UNA FRANA IN MOVIMENTO IN LOCALITA’ ROCCHETTE.

