Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ 15 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
A ROMA
SU VIA TIBURTINA, ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO DA SEMAFORO A SETTECAMINI TRA VIA CASAL BIANCO E VIA DI MARCO SIMONE, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE PER LAVORI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA ENRICO FERMI NELLE DUE DIREZIONI
RESTIAMO IN ZONA CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO ANCHE IN INGRESSO A SAN CESAREO
CODE SULLA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE A PAVONA VERSO APRILIA, PROSEGUENDO CODE AD APRILIA TRA CORSO PAPA GIOVANNI 23 E VIALE DEL COMMERCIO NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO CONGESTIONATO A VELLETRI ALLINCROCIO TRA L’APPIA E LA PROVINCIALE ARIANA
IN PROVINCIA DI FROSINONE CODE A CASSINO SULLA CASILINA TRA LA PROVINCIALE APPIA NUOVA E LA DI MONTE CASSINO NELLE DUE DIREZIONI,
RALLENTATO IL TRAFFICO ANCHE A SORA SULLA REGIONALE VALLE DEL LIRI E A FROSINONE SULLA MONTI LEPINI ALL’INCROCIO CON LA CASILINA
A VITERBO CHIUSA AL TRANSITO E ALLA SOSTA PIAZZA VERDI PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEI CARRI DI CARNEVALE CHE PRENDERANNO PARTE ALLA SFILATA CON QUELLI PROVENIENTI DA VITORCHIANO. DALLE 10.00 GLI AGENTI DI POLIZIA SCORTERANNO IL CORTEO CHE SI SPOSTERA’ SU ST.DA ACQUABIANCA, V.LE TRIESTE, VIA DELLA FERROVIA, VIA ROSSELLI E PIAZZA VERDI. ATTENZIONE ALLE CHIUSURE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’
INFINE IN PROVINCIA DI RIETI RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA A CAUSA DI UNA FRANA IN MOVIMENTO IN LOCALITA’ ROCCHETTE.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO è TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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