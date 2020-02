Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ 15 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

IN APERTURA UN INCIDENTE SUL RACCORDO ALLA RUSTICA IN ESTERNA, SI TRANSITA SOLO SU DUE CORSIE. CODE DA PRENESTINA, MENTRE IN INTERNA CODE PER CURIOSI TRA L’A24 E LA RUSTICA

SU VIA TIBURTINA, ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO DA SEMAFORO A SETTECAMINI TRA VIA CASAL BIANCO E VIA DI MARCO SIMONE, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE PER LAVORI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA ENRICO FERMI NELLE DUE DIREZIONI

RESTIAMO IN ZONA CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A SAN CESAREO

CODE SULLA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE A PAVONA VERSO APRILIA,

SEMPRE NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA AD ALBANO, GENZANO E A VELLETRI ALLINCROCIO CON LA PROVINCIALE ARIANA

CODE ANCHE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E VIA DOGANALE VERSO CIVITAVECCHIA

INFINE IN PROVINCIA DI RIETI RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA A CAUSA DI UNA FRANA IN MOVIMENTO IN LOCALITA’ ROCCHETTE.

