Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ 15 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
RIMOSSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ALLA RUSTICA IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMANGONO CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,
RALLENTAMENTI INVECE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 IN DIREZIONE DEL RACCORDO DA TORCERVARA
RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE IN TUTTI E DUE I SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA, A SETTECAMINI TRA VIA CASAL BIANCO E VIA DI MARCO SIMONE.
CODE SULLA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE A PAVONA IN DIREZIONE DI APRILIA,
TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA CI SONO CODE DALLA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE, PROSEGUENDO CODE NEI CENTRI ABITATI DI AD ALBANO GENZANO E A VELLETRI ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE ARIANA
SULLA COLOMBO CODE IN DIREZIONE DI OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
RIMOSSO L’ INCIDENTE SULL’AURELIA RESTANO CODE IN SMALTIMENTO TRA TORRIMPIETRA E VIA DOGANALE IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA
GIORNATA DI MANIFESTAZIONI A ROMA, DALLE 13.30 INIZIERANNO DUE CORTEI AL CENTRO E UN EVENTO STATICO IN PIAZZA SANTI APOSTOLI, LE LINEE DEI BUS DI ZONA VERRANNO DEVIATE O MOMENTANTEAMENTE SOSPESE.
IN PROVINCIA DI FROSINONE AD ANAGNI OGGI ALLE 14.00 MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LA 18SIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE BONIFACIO XIII. DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VITTORIO EMANUELE.
INFINE IN PROVINCIA DI RIETI RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA A CAUSA DI UNA FRANA IN MOVIMENTO IN LOCALITA’ ROCCHETTE.
DA ALESSIO CONTI PER OGGI è TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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