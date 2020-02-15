Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ 15 FEBBRAIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DERLL’AUTOSTRADA A1 ALL’APPIA.
GIORNATA DI MANIFESTAZIONI A ROMA, ALLE 13.30 HANNO INIZIATO A SFILARE DUE CORTEI AL CENTRO E HA PRESO IL VIA UN EVENTO IN PIAZZA SANTI APOSTOLI: LE LINEE DEI BUS DI ZONA VERRANNO DEVIATE O MOMENTANTEAMENTE SOSPESE.
RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, AD ANAGNI, OGGI DALLE 14.00, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LA 18SIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE BONIFACIO XIII. DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VITTORIO EMANUELE.
INFINE, IN PROVINCIA DI RIETI RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA A CAUSA DI UNA FRANA IN MOVIMENTO IN LOCALITA’ ROCCHETTE.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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