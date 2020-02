Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2020 ore 16:30

VIABILITÀ 15 FEBBRAIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SIA SUL RACCORDO CHE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI.

SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

ANCHE SULLA CASILINA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN USCITA;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

GIORNATA DI MANIFESTAZIONI A ROMA, ALLE 13.30 HANNO INIZIATO A SFILARE DUE CORTEI AL CENTRO E HA PRESO IL VIA UN EVENTO IN PIAZZA SANTI APOSTOLI: LE LINEE DEI BUS DI ZONA VERRANNO DEVIATE O MOMENTANTEAMENTE SOSPESE.

RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, AD ANAGNI, OGGI DALLE 14.00, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LA 18SIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE BONIFACIO XIII. DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VITTORIO EMANUELE.

INFINE, IN PROVINCIA DI RIETI RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA A CAUSA DI UNA FRANA IN MOVIMENTO IN LOCALITA’ ROCCHETTE.

