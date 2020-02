Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2020 ore 19:30

VIABILITÀ 15 FEBBRAIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE. SI SEGNALANO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA TUSCOLANA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO DEL TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI.

SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASILINA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA PONTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA TRIGORIA E SPINACETO VERSO ROMA;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral