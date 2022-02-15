Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A12 ROMA TARQUINIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA.
INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA; IL TRAFFICO SCORRE SOLO SU DUE CORSIE.
PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
PERMANGONO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral