Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A12 ROMA-TARQUINIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO DIREZIONE ROMA.

IN VIA DI RISOLUZIONE, INVECE, L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, CODE IN DIMINUZIONE.

QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.

ANCORA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral