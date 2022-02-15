Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A12 ROMA-TARQUINIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO DIREZIONE ROMA.
IN VIA DI RISOLUZIONE, INVECE, L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, CODE IN DIMINUZIONE.
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.
ANCORA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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