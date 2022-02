Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO NEL REATINO, PRUDENZA SULLA REGIONALE 4 BIS DEL TERMINILLO, SONO ATTIVI MEZZI INVERNALI DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DI PIAN DE’ VALLI.

LE ALTRE NOTIZIE

A ROMA, IN ZONA PONTE DI NONA, DOMANI 16 FEBBRAIO DALLE 6 ALLE 23, DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COLONNETTI PER LAVORI ALLE CONDOTTE IDRICHE. DEVIATE LE LINEE BUS 314 (DIREZIONE LARGO PRENESTE), 555 (VERSO PONTE DI NONA) E 075 (DIREZIONE PONTE MAMMOLO).

E PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL NELLE GALLERIE TRA GAETA E SPERLONGA. FINO AL 28 FEBBRAIO LE INDAGINI SI SVOLGONO DALLE 06.00 ALLE 18.00 E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO.

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. I DETTAGLI IN TEMPO REALE SUL NOSTRO PORTALE E CANALI SOCIAL.

