Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 15 MARZO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CORONAVIRUS E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPROGRAMMATO ANCHE IL SERVIZIO DEI TRENI REGIONALI, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE;
IN CHIUSURA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO E DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA E A EVITARE SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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