Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 15 MARZO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: QUESTA SERA A ROMA INIZIERA’ LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XIII, CHE SARA’ CHIUSA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E DELLA SALARIA A PARTIRE DALLE 22.00; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

E A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO E DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA E A EVITARE SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral