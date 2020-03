Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 15 MARZO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO, QUESTO POMERIGGIO NON VERRANNO EFFETTUATI I TRENI DELLE ORE 15:50 IN PARTENZA DA FLAMINIO E DELLE 16:18 DA MONTEBELLO.

PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C. FINO ALLE 21:00 DI QUESTA SERA ATTIVO DUNQUE IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.

VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: DAL 14 MARZO IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO PER METRO, BUS E TRAM CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, SOSPESI TUTTI I VOLI ALITALIA TRA MALPENSA E ROMA FIUMICINO; DA IERI CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DA MARTEDÌ 17 MARZO CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, RESTA OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

TUTTI I DETTAGLI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

