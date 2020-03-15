Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 15 MARZO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
VEDIAMO DUNQUE LE ALTRE NOTIZIE
AL VIA OGGI I LAVORI NELLA CANNA SUD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. GLI INTERVENTI INIZIERANNO ALLE 22:00 DI QUESTA SERA CON LA CHIUSURA COMPLETA DELLA CANNA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO/SALARIA. PER I PERCORSI ALTERNATIVI POTETE CONSULTARE IL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, QUESTO POMERIGGIO NON VERRANNO EFFETTUATI I TRENI DELLE 16:50 IN PARTENZA DA FLAMINIO E DELLE 17:18 DA MONTEBELLO.
PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, SULLA METRO B INTERROTTA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C. FINO ALLE 21:00 DI QUESTA SERA ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: DA IERI IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO PER METRO, BUS E TRAM CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, SOSPESI TUTTI I VOLI ALITALIA TRA MALPENSA E ROMA FIUMICINO; DA IERI CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DA MARTEDÌ 17 MARZO CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, RESTA OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral