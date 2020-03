Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 15 MARZO 2020 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI

IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, OGGI NON VERRANNO EFFETTUATI I TRENI DELLE 19:20 IN PARTENZA DA FLAMINIO E DELLE 19:48 DA MONTEBELLO.

RICORDIAMO CHE SULLA METRO B È SOSPESA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C. AL POSTO DEI TRENI, FINO ALLE 21:00 ATTIVI BUS DENOMINATI MB.

ALLE 21:00 POI SCATTA LO STOP PER BUS, METRO E TRAM IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19. IL SERVIZIO DI SUPERFICIE E DELLE METROPOLITANE RIPRENDERÀ AL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ORARIO RIDOTTO ANCHE PER LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA-VITERBO.

PER QUANTO RIGUARDA I TRENI REGIONALI E LE FRECCE, IL SERVIZIO È RIMODULATO CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

PER IL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE DA IERI È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DAL 17 MARZO RESTERÀ CHIUSO IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTA OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER EFFETTUARE CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

