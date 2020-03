Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 15 MARZO 2020 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI

LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

VEDIAMO ALLORA LE ALTRE NOTIZIE

AL VIA OGGI I LAVORI NELLA “CANNA SUD” DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. GLI INTERVENTI INIZIERANNO ALLE 22:00 DI QUESTA SERA CON LA CHIUSURA COMPLETA DELLA CANNA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO/SALARIA. PER I PERCORSI ALTERNATIVI POTETE CONSULTARE IL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR COMUNICA CHE DOMANI 16 MARZO LA CORSA NAVE FORMIA – PONZA DELLE 8:30 POSTICIPERÀ LA PARTENZA ALLE ORE 9:00.

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA METRO B È SOSPESA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C. AL POSTO DEI TRENI, FINO ALLE 21:00 ATTIVI BUS DENOMINATI MB.

ALLE 21:00 POI SCATTA LO STOP PER BUS, METRO E TRAM IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS. IL SERVIZIO DI SUPERFICIE E DELLE METROPOLITANE RIPRENDERÀ AL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ORARIO RIDOTTO ANCHE PER LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA-VITERBO.

PER QUANTO RIGUARDA I TRENI REGIONALI E LE FRECCE, IL PROGRAMMA È RIMODULATO CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

PER IL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE DA IERI È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; DAL 17 MARZO RESTERÀ CHIUSO IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE SARÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER EFFETTUARE CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

