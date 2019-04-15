Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE UN INCIDENTE TRA PIU’ VEICOLI AVVENUTO ALTEZZA VIA DEL MARE CREA CODE TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE
SEMPRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA.
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SI STA IN FILA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SEMPRE VERSO LA CAPITALE TROVIAMO
CODE SULL’AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
E SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE PER DANNEGGIAMENTO DI CAVI DA PARTE DI IGNOTI TRA LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI DELLE LINEE ROMA FIUMICINO, ROMA VITERBO E ROMA OSTIENSE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 60 MINUTI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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