Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA CON CODE E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO, PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA PER POI RALLENTARE TRA LA COLOMBO E LA ROMA FIUMICINO
IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA CASAL LUMBROSO E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA E DA TRIONFALE ALLA PISANA
CI SI INCOLONNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO
CODE SULL’AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E VIA AURELIA ANTICA
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO
CHE PER DANNEGGIAMENTO ALL’INFRASTRUTTURA TRA LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E RALLENTANTA SULLE LINEE:
ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA GROSSETO E LEONARDO EXPRESS.
I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI E CANCELLAZIONI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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