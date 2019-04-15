Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA DOVE DUE INCIDENTI CREANO CODE RISPETTIVAMENTE TRA PONTINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO TRA L’AURELIA E LA ROMA FIUMICINO
IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA ED APPIA E PIU’ AVANTI CODE TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO
CI SI INCOLONNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO ANCHE PER LAVORI.
IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI SONO FORMATE CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
TRAFFICO INTENSO SULLA A91 ROMA FIUMICINO CON CODE A TRATTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE DA VIA PORTUENSE A VIA LAURENTINA
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO
CODE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO
CHE PER DANNEGGIAMENTO ALL’INFRASTRUTTURA TRA LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E RALLENTANTA SULLE LINEE:
ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA E I COLLEGAMENTI LEONARDO EXPRESS.
I CONVOGLI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI E CANCELLAZIONI RIPERCUSSIONI ANCHE SUI TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA SULLA DIRETTRICE TIRRENICA. ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS TRA LE STAZIONI ROMA OSTIENSE E ROMA TERMINI
SOSPESA LA LINEA ROMA NETTUNO NEL TRATTO CAMPO DI CARNE APRILIA PER UN PROBLEMA AD UN PASSAGGIO A LIVELLO.
A MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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