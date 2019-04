Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

INZIAMO DALLA VIA AURELIA CON CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA

E DALLA VIA APPIA DOVE E’ SEMPRE UN INCIDENTE A CREARE DISAGI VERSO ROMA TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA CASILINA E LA VIA LAURENTINA E PIU’ AVANTI CODE E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

IN ESTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA AURELIA E PONTINA PER POI RALLENTARE FINO ALLA VIA APPIA PIU’ AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA E TRA CASSIA E TRIONFALE

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE DA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO ANCHE PER LAVORI.

IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI SONO FORMATE CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

SULLA A91 CODE VERSO IL CENTRO TRA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO

CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO

CHE PER DANNEGGIAMENTO ALL’INFRASTRUTTURA TRA LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E RALLENTANTA SULLE LINEE:

ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA E I COLLEGAMENTI LEONARDO EXPRESS.

I CONVOGLI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI E CANCELLAZIONI RIPERCUSSIONI ANCHE SUI TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA SULLA DIRETTRICE TIRRENICA. ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS TRA LE STAZIONI ROMA OSTIENSE E ROMA TERMINI

