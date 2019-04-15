Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DALLA VIA AURELIA CON CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI SI STA IN FILA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA
IN ESTERNA CI SI INCOLONNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER POI RALLENTARE DI NUOVO TRA PRENESTINA E TIBURTINA
UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE CHE SI STANNO FORMANDO SULLA PONTINA TRA SPINACETO IL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA A91 CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO TRA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO
PASSIAMO ALLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER SEGNALARE LA CHIUSURA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE PER LAVORI IN DIREZIONE ALBANO
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO
CHE PER DANNEGGIAMENTO ALL’INFRASTRUTTURA TRA LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E RALLENTANTA SULLE LINEE:
ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA E I COLLEGAMENTI LEONARDO EXPRESS.
I CONVOGLI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI E CANCELLAZIONI RIPERCUSSIONI ANCHE SUI TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA SULLA DIRETTRICE TIRRENICA. ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS TRA LE STAZIONI ROMA OSTIENSE E ROMA TERMINI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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