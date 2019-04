Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SI SONO FORMATE CODE SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE ROMA TRA VIA SANTA CATERINA E VIA SPINABELLA

CONGESTIONATA LA NETTUNENSE PER LAVORI CON TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEL CENTRO ABITATO DI FRATTOCCHIE

PASSIAMO ALLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER SEGNALARE LA CHIUSURA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO

CHE PER DANNEGGIAMENTO ALL’INFRASTRUTTURA TRA LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E RALLENTANTA SULLE LINEE:

ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA E I COLLEGAMENTI LEONARDO EXPRESS.

I CONVOGLI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI E CANCELLAZIONI RIPERCUSSIONI ANCHE SUI TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA SULLA DIRETTRICE TIRRENICA. ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS TRA LE STAZIONI ROMA OSTIENSE E ROMA TERMINI

DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

