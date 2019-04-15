Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA
SI SONO FORMATE CODE SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE ROMA TRA VIA CASTAGNOLE E VIA DEL SASSONE IN ZONA FRATTOCCHIE
RIMANENDO NEL CENTRO ABITATO DI FRATTOCCHIE TROVIAMO CODE SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA VIA APPIA E VIA DEI CERASETI
PASSIAMO ALLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER SEGNALARE LA CHIUSURA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO
CHE PER DANNEGGIAMENTO ALL’INFRASTRUTTURA TRA LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E RALLENTANTA SULLE LINEE:
ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA E I COLLEGAMENTI LEONARDO EXPRESS.
I CONVOGLI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI E CANCELLAZIONI RIPERCUSSIONI ANCHE SUI TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA SULLA DIRETTRICE TIRRENICA. ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS TRA LE STAZIONI ROMA OSTIENSE E ROMA TERMINI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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