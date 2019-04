Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CAUSA DI DANNI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA SULLE LINEE ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA E I COLLEGAMENTI LEONARDO EXPRESS. E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO; ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA LE STAZIONI ROMA OSTIENSE E ROMA TERMINI

RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCOLAZIONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA

