Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CAUSA DI DANNI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE PERMANGONO RITARDI SULLE LINEE ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA E I COLLEGAMENTI LEONARDO EXPRESS. E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO; ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA LE STAZIONI ROMA OSTIENSE E ROMA TERMINI; QUALCHE DISAGIO INTERESSA ANCHE LA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA, DOVE A CAUSA DI INVESTIMENTO DI ANIMALI LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA RIGUTINO E MONTALLESE IN DIREZIONE ROMA; RITARDI FINO A 75 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, I CONVOGLI VENGONO DEVIATI SULLA LINEA LENTA TRA AREZZO E CHIUSI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E APPIA; SULLA STESSA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I PROSSIMI AGGIORNAMENTI
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