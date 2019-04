Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 17:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO, IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA, A CAUSA DI INVESTIMENTO DI ANIMALI LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA RIGUTINO E MONTALLESE IN DIREZIONE ROMA; RITARDI FINO A 75 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, I CONVOGLI VENGONO DEVIATI SULLA LINEA LENTA TRA AREZZO E CHIUSI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO

