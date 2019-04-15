Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON NELLE DUE DIREZIONI; STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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