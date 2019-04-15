Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA NUOVI AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE TRA RIGUTINO E MONTALLESE IN DIREZIONE ROMA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; NEL NODO DI ROMA PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE: LA CIRCOLAZIONE RESTA RALLENTATA SULLE LINEE ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO, ROMA CIVITAVECCHIA E I COLLEGAMENTI LEONARDO EXPRESS. ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA LE STAZIONI ROMA OSTIENSE E ROMA TERMINI;
E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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