Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE CODE IN USCITA, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO; STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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