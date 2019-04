Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 19:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLE LINEE ROMA FIUMICINO-ORTE, ROMA VITERBO E ROMA CIVITAVECCHIA, DOPO I RALLENTAMENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE, PERMANGONO RESIDUI RITARDI PER TRENI IN VIAGGIO;

E VENIAMO AL TRAFFICO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

CI SPOSTIAMO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA CODE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

