Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA; SITUAZIONE INVARIATA IN ESTERNA, DOVE PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO IN USCITA DA ROMA TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO SCALO; PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA CODE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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