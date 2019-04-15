Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 APRILE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
PERMANGONO CODE RESIDUE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA IL BIVIO PER LA A1 E LO SVINCOLO PER VIA CASILINA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
E DA QUESTA SERA CANTIERI ATTIVI SULLA A1 ROMA-NAPOLI: PER LAVORI NOTTURNI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI COLLEFERRO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA E DIRETTO VERSO NAPOLI: USCITA CONSIGLIATA VALMONTONE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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