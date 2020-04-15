Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2020 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO E ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
DOVE RICORDIAMO CHE FINO VENERDI 17 APRILE SONO ATTIVI LAVORI TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA IN CARREGGIATA INTERNA
LAVORI IN FASCIA ORARIA 21:30 – 6:00
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO
CHE E’ STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI
LA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA (LINEA ROMA – FORMIA), CHIUSA DAL 20 MARZO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO.
MENTRE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO,
PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE
DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO,
LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06, MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral