Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2020 ore 19:45

LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA REGIONE RIMANE SCORREVOLE

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALTEZZA USCITA PRENESTINA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO PER LAVORI IN ENTRATA

ENTRATA CONSIGLIATA MONTEPORZIO CATONE PER CHI PROVIENE DALL AUTOSTRADA MILANO NAPOLI

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO L’ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA DI METRO, BUS, FILOBUS E TRAM ALLE ORE 21 E LA RIDUZIONE DELLE CORSE COME DA ORARIO ESTIVO.SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI E TUTTE LE LINEE “C”

SULLA ROMA LIDO CIRCOLAZIONE INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE IN ALTERNATIVA SONO ATTIVE LE LINEE BUS 061 E 064

MENTRE SONO ATTIVI DA OGGI FINO AL 9 MAGGIO I LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI CON MODIFICHE AI TEMPI DI VIAGGIO

RICORDIAMO CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ

SE IO MI FERMO IL COVID-19 SI FERMA #IO RESTO A CASA

