Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2021 ore 20:30

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È ANCORA BLOCCATO PER UN INCIDENTE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’ARDEATINA;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST;

IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E LATINA.

TRA LE NOVITA’, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.

LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI CON FREQUENZA OGNI 4 MINUTI.

