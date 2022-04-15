Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2022 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2022 18.35 FEDERICO ASCANI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE DALL’A24 ROMA TERAMO A COLLEFERRO DIREZIONE NAPOLI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DAL RACCORDO ALL’A1 ROMA NAPOLI PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE
SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU’ AVANTI CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA DIREZIONE LATINA
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral