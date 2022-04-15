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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2022 ore 19:15

di - 15 Aprile 2022 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2022 19.05 FEDERICO ASCANI

    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA SR155 RACCORDO DI FIUGGI CODE PER INCIDENTE AL KM 8+000 ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE DALL’A24 ROMA TERAMO A COLLEFERRO DIREZIONE NAPOLI
    SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULL’AURELIA CODE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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