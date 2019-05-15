Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
SULLA VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
MENTRE SULLA CASSIA BIS SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
INFINE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
DA CLAUDIO VELOCCIA E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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