Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E PISANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DI DECIMA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR
SULLA VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
DA CLAUDIO VELOCCIA E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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