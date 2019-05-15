Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA E ROMANINA, SALARIA E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TRIONFALE ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 TROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SEMPRE VERSO L’EUR SULLA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DANTE DA MAIANO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA VIA PALOMBARESE SI RALLENTA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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