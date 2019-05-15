Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA E ROMANINA, SALARIA E FLAMINIA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE TRIONFALE ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DANTE DA MAIANO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA VIA PALOMBARESE SI RALLENTA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO IN DIREZIONE ROMA
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